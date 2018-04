Calendar menstrual. Cum să concepi un copil sau să eviţi o sarcină, folosind metoda calendarului Pentru a fi sigura de acuratetea metodei calendarului, trebuie sa-ti urmaresti ciclul menstrual pe cel putin 6 luni. Poti face acest lucru avand la indemana un calendar obisnuit sau o aplicatie. La finalul articolului vei gasi cateva recomandari cu aplicatii pentru calendar menstrual. Asadar, incepe prin a-ti nota in calendar menstrual prima zi a sangerarii menstruale (ziua 1) din fiecare luna. Urmareste cate zile s-au scurs intre ziua 1 din prima luna fata de ziua 1 din a doua luna si tot asa. Daca toate ciclurile menstruale sunt sub 27 de zile, metoda calendarului NU va fi sigura… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

