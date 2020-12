Stiri pe aceeasi tema

- 1892: se incheie lucrarile la Biserica greco-catolica din Hereclean, construita din voioage S-a intamplat in 17 decembrie 778 – S-a nascut chimistul britanic Humphrey Davy, descoperitorul electrochimiei (m.29.05.1829). 1830 – S–a nascut Jules Huot de Goncourt, scriitor si istoric francez; impreuna…

- 1919: apare primul numar al publicatiei „Szilagysagi Ujsag” S-a intamplat in 11 decembrie 1801 – S–a nascut dramaturgul Christian Dietrich Grabbe, exponent al dramei realiste germane din sec. al XIX–lea (m.12.09.1836). 1803 – S-a nascut Hector Berlioz, compozitor si critic muzical francez (m.08.03.1869).…

- 1918: sublocotenentul Alexandru Vaida infiinteaza la Biusa filiala Consiliului National Roman S-a intamplat in 10 decembrie 1851 – S–a nascut bibliotecarul american Melvil Dewey, cel care a creat sistemul de clasificare zecimala pentru cartile din biblioteca, utilizat in prezent in intreaga lume; a…

- 1908: sub conducerea lui Coriolan Mesesianu, la Simleu Silvaniei se infiinteaza Comitetul teatral salajean S-a intamplat in 4 decembrie 1795 – S-a nascut Thomas Carlyle, eseist, istoric si filosof britanic (m.04.02.1881). 1798 – A murit Luigi Galvani, medic si fizician italian, unul dintre intemeietorii…

- 1927: are loc sfintirea Bisericii Ortodoxe din Zalau S-a intamplat in 23 octombrie 1901 – S-a nascut Jaroslav Seifert, poet si publicist ceh; a militat pentru apararea scriitorilor persecutati politic si a fost unul dintre semnatarii Cartei 77; a primit Premiul Nobel pentru Literatura in anul 1984…

- 1884: se pune piatra de temelie a Scolii Confesionale din Ban S-a intamplat in 6 octombrie 1828 – S-a nascut Alexander Mohailovici Butlerov, chimist rus; este cunoscut ca fondator al teoriei structurii chimice, teorie ce sta la baza chimiei organice (m.05.08.1886). 1863 – A intrat in functiune, la Londra,…

- 1998: la Crasna este infiintata Biblioteca Memoriala „Cserey Farkas” S-a intamplat in 3 octombrie 1385 – A fost mentionat primului judet din Tara Romaneasca, judetul Jales. Dan I a daruit manastirii Tismana 400 de galeti de grau din dijma perceputa in acest judet. 1792 – A fost pusa piatra de temelie…

- Calendar istoric al judetului Salaj: 2 octombrie 1953: la Zalau se instaleaza prima statie de radioficare a orasului, ce cuprindea 160 de abonati S-a intamplat in 2 octombrie 1853 – S–a nascut compozitorul Ciprian Porumbescu (opereta „Crai nou”, „Balada”, “Sosirea primaverii”, “Tatal nostru”) (m.06.06.1883).…