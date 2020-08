Stiri pe aceeasi tema

- 1938: odata cu noua reforma administrativa, judetul Salaj apartine Tinutului Somes S-a intamplat in 14 august 1457 – Prima carte tiparita cu exactitate, aparuta in orasul Mainz. Este tiparita de Johann Fust si Peter Scheffer. 1777 – S-a nascut Hans Christian Oersted, fizician si chimist danez (d.1851).…

- 1924: Ministerul Instructiunii aproba infiintarea unui Gimnaziu Romanesc de Stat la Zalau S-a intamplat in 12 august 1684 – A murit Nicolo Amati, constructor italian de viori, profesor al renumitului mester de viori Antonio Stradivarius (n.03.09.1596). 1827 – A murit William Blake, pictor, gravor, poet…

- 1912: la Simleu Silvaniei apare primul numar din „Gazeta Invatatorilor” S-a intamplat in 26 iulie 1741 – A fost descoperita Peninsula Alaska de catre exploratori rusi; in 1867 a fost cumparata de SUA. In prezent, Alaska este stat al SUA. 1856 – S–a nascut dramaturgul de origine irlandeza George Bernard…

- 1914: la Zalau este intronizat preotul greco-catolic Traian Trufasiu, orasul devenind parohie S-a intamplat in 23 iulie 1829 – William Burt a conceput prima masina de scris din lume. 1862 – Serviciul de posta a intrat in administratia statului; s-a infiintat Directia centrala a postelor. (23 iulie/4…

- 1935: la Cehu Silvaniei se pune piatra de temelie a bisericii greco-catolice CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. mare mucenita Marina; Sf. Ierarh Eufrasie • Greco-catolic: Sf. Marina, martira († 269) • Reformat: Elek • Romano-catolic: Sf. Alexie; Sf. Marina

- 1370: regele Ludovic I ofera Zalaului dreptul de a tine targ anual CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. mucenita Agripina; Sf. mucenic Aristocleu preotul • Greco-catolic: Sf. Agripina, martira († secolul al III-lea) • Reformat: Zoltan • Romano-catolic: Sf. Alice, martira

- 1902: la Zalau se infiinteaza Partidul Social-Democrat CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. prooroc Amos; Sf. mucenic Isihie; Fericitii Ieronim si Augustin • Greco-catolic: Sf. Amos, profet († secolul al VIII-lea i.Hr.); Sf. Ieronim († 420) • Reformat: Zoja, Jolan, Vid • Romano-catolic: Sf. Iolanda, calugarita

- 1919: la Zalau se infiinteaza Asociatia Invatatorilor din judetul Salaj CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. sfintit mucenic Timotei, episcopul Prusei si Alexandru; Sf. mucenita Antonina • Greco-catolic: Ss. Alexandru si Antonin, martiri († 313); Sf. Timotei, martir († 362) • Reformat: Margit • Romano-catolic:…