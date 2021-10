Stiri pe aceeasi tema

- Prețul mediu zilnic al pieței spot a ajuns la nivelul de 263,89 de euro/MWh pentru Romania și Ungaria, cu aproape 30 de euro pentru urmatorul preț, cel platit de Slovenia. De altfel, țarile din Europa Centrala și de Est, cu excepția Poloniei, au platit cel mai mult pentru achiziționarea energiei.La…

- Anul 2021 a debutat normal pe piețele energetice europene, iar batrânul continent sarbatorea un moment istoric de eliberare de dependența energetica furnizata din combustibili fosili, anul precedent fiind primul din istorie care marca utilizarea preponderenta a surselor regenerabile (renewables)…

- Asociația Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF) reia, incepand de astazi, programul de educație financiara ”Economisește inteligent!”, in cadrul caruia specialiști din industria de asset management explica intr-o maniera accesibila publicului larg diferența dintre economisire și investiții,…

- Bruxellesul incearca sa exercite presiuni asupra Europei centrale, dar Uniunea Europeana insasi se afla sub o presiune in crestere si va trebui sa-si "reconsidere serios atitudinea" fata de aceasta regiune, a declarat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, intr-un interviu…

- Rezultate foarte bune pentru CS Babarunca Sacele la Campionatele Naționale de Orientare in alergare, care au avut loc in weekendul trecut la Reci și Tg Secuiesc. Astfel sportivii brașoveni au obținut un total de 30 de medalii, din care 11 medalii de aur, 12 medalii de argint și 7 medalii de bronz. 17…

- Competițiile Ryder Cup for Everyone, un program atent gandit pentru iubitorii de golf a sarbatorit prima ediție pe 22 august, la Clubul Diplomatic București. Urmatoarele competiții din seria Golf for Everyone vor avea loc pe 12 septembrie și in perioada 9-10 octombrie 2021. Programul va reuși, in esența,…

- Romania este o țara foarte atractiva pentru deșeurile diferitelor țari din Europa precum Grecia, Bulgaria, Turcia, Belgia, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Austria, Cehia sau Slovacia, fiind o țara ținta pentru gunoaiele Europei, situație in care oamenii legii din cadrul Poliției de Frontiera…

- In timp ce Republica Moldova se pregateste sa aniverseze 30 de ani de existenta, acest teritoriu rupt de Uniunea Sovietica din Romania se confrunta, de altfel ca intreg estul Europei, de o depopulare dramatica.