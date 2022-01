Calendar ISTORIC: 1756 - S-a născut compozitor austriac Wolfgang Amadeus Mozart 1941: Dupa rebeliunea legionara din 21 ianuarie - 23 ianuarie 1941, se constituie un nou guvern, prezidat de generalul Ion Antonescu, format exclusiv din militari și tehnicieni.



1756 - S-a nascut compozitor austriac Wolfgang Amadeus Mozart (m. 1791).

1547: În Anglia, în urma decesului lui Henric al VIII-lea, pe tron se urca Edward al VI-lea, fiul sau de doar 9 ani, care va fi primul conducator protestant al Angliei. 1813: Jane Austen publica pentru prima data în Regatul Unit Mândrie și prejudecata.

Legea offshore, care blocheaza demararea unor importante proiecte energetice in Marea Neagra, urmeaza sa fie revizuita in prima jumatate a acestui an, dupa mai multe amanari, a declarat vineri, pentru Reuters, ministrul Energiei, Virgil Popescu.Aceasta lege referitoare la taxarea proiectelor offshore

