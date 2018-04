Calendar Evaluarea Nationala 2018 Au mai ramas mai puțin de doua luni pana cand absolvenții clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Naționala. In randurile de mai jos, v-am pregatit informații exacte despre acest examen important, dar și calendarul evaluarii naționale 2018. Calendar Evaluarea Nationala 2018 Cei care vor sa susțina Evaluarea Naționala anul acesta, trebuie sa se inscrie in perioada dintre 04-08 […] The post Calendar Evaluarea Nationala 2018 appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

