Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții fara de arginți Cosma și Damian Sfintii Cosma si Damian erau frati, de neam din Asia, avand tata pagan si mama crestina, anume Teodotia. Aceasta, dupa moartea barbatului ei, a trait in vaduvie, avand vreme libera si fara piedici si a slujit cu sarguinta lui Hristos, inchinandu-si…

- Credincioșii ortodocși praznuiesc in luna noiembrie cele mai importante sarbatori. Pe langa acest lucru, mai sunt doar cateva saptamani pana cand incepe Postul Craciunului. Iata tot ce trebuie sa știi despre urmatoarea perioada!

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, pomenirea Sfintilor Mucenici Carp si Papil, Agatodor si Agatonica.Acesti sfinti mucenici ai lui Hristos au fost pe vremea imparatului Deciu si a lui Valerian proconsulul Asiei, cu mestesugul doctori. Sfantul Carp era episcop Tiatirilor, iar Papil era hirotonit…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Chiriac Sihastrul Sfantul cuvios Chiriac Sihastrul a trait in timpul imparatului Teodosie cel Mare (379-395). Era fiul preotului Ioan de la Biserica din Corint și nepotul episcopului Petru din același oraș. La varsta de 18 ani s-a dus la Ierusalim și de aici la…

- An de an, la data de 12 septembrie, este sarbatorit Sfantul Mucenic Autonom. Credincioșii din toata lumea rostesc astazi o rugaciune extrem de puternica pentru a fi feriți de momentele grele in viața. Mai mult, cuvintele catre Sfantul Mucenic Autonom fac cu adevarat miracole.

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mucenic Mamant Sfantul Mucenic Mamant s-a nascut in Paflagonia (Asia Mica), din parinți creștini. Theodot și Rufina, parinții acestuia, pentru ca nu au lepadat credința in Hristos, au fost intemnițați. Astfel, Sfantul Mamant s-a nascut in inchisoare. Tatal sau moare inainte…

- Calendar ortodox septembrie 2023. Prima luna de toamna aduce o serie de sarbatori creștine foarte importante. Doua dintre acestea sunt trecute cu cruce roșie in calendar. Este vorba despre Nașterea Maicii Domnului și Inalțarea Sfintei Cruci. Cand sunt sarbatori cu cruce roșie. Calendar ortodox septembrie…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Sfințit Mucenic Eutihie Sfantul Sfințit Mucenic Eutihie a fost ucenicul Sfantului Apostol și Evanghelist Ioan și al Sfantului Apostol Pavel. Sfantul Eutihie era din cetatea Sevastopol. Auzind el de buna vestire a lui Hristos, și-a lasat parinții și rudele și s-a apropiat…