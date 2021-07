Stiri pe aceeasi tema

- Numit și „Sfantul de sub daramaturi” sau Atanasie din Trapezunt, Cuviosul Atanasie Athonitul a fost un calugar bizantin ce a fondat comunitatea monahala de pe Muntele Athos, care a devenit in timp cel mai mare centru al monahismului ortodox rasaritean. Atanasie Athonitul s-a nascut in Trapezunt, pe…

- Animat de dorința de a fi folositor aproapelui, a invațat Sfanta Scriptura, dar și cum sa trateze bolnavii, la care s-a adaugat și darul lui Dumnezeu de a vindeca pe cei aflați in suferința. Pentru aceasta s-a invrednicit a face parte din doctorii cei fara de arginți. Dupa trecerea la cele veșnice a…

- Admirand viețile sfinților Simion Stalpnicul și Daniel Stalpnicul, ia decizia de a trai intr-un copac, dorindu-și sa dobandeasca pricepere și smerenie. Drept care se suie intr-un migdal, unde traiește neintrerupt timp de trei ani. La capatul celor trei ani, un inger al Domnului i s-a aratat Cuviosului,…

- Sfantul Teodor Stratilat a trait la sfarșitul secolului al III-lea și inceputul secolului al IV-lea. A fost supus la multe chinuri pentru ca a refuzat sa aduca jertfa idolilor. Dupa cinci zile de temnița, este rastignit asemenea lui Hristos. I-au fost pironite mainile și picioarele, iar trupul i-a devenit…

- „Crede și nu cerceta”, unul dintre stereotipurile ateilor, este o invenție: nicaieri nu exista acest indemn in Biblie sau la Sfinții Parinți. Dupa cum stereotip (sau ignoranța) este ca „Fericiți cei saraci cu duhul…” se refera la proști și stupizi. In realitate, „sarac cu duhul” inseamna smerit. Dumnezeu…

- La Prusa, in timpul lui Iulian Apostatul (361-363), romanii au ridicat un templu si o statuie a lui Esculap, ca multumire adusa zeului pagan, cinstit de ei ca mare vindecator de boli. In acea vreme, s-a intamplat ca insusi dregatorul imparatesc al Bitiniei, Iuliu, sa se vindece la acele ape si, pentru…

- Petru a fost adus la dregatorul Optimus si silit sa aduca jerfe zeitei Afrodita. Dar nu a vrut sa se supuna și a marturisit ca nu se poate inchina unei zeite desfranate, pentru ca este crestin. Drept urmare, Petru a fost supus la chinuri, primind cununa muceniciei prin taierea capului. Sfantul Dionisie,…