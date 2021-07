Stiri pe aceeasi tema

- A sihastrit pe valea paraului Rameț (județul Alba), apoi a fost egumen al Manastirii Rameț, de pe Valea Geoagiului, in Munții Trascaului. In 1377 era Arhiepiscop la Arhiepiscopia Geoagiului din Apuseni, potrivit unei inscripții de pe un perete in biserica din Rameț. In tradiția locului se spune ca Sfantul Ghelasie avea…

- Panaghia Tricherousa este o icoana de iconostas, foarte veche, cunoscuta ca „Icoana Maicii Domnului cu trei maini”. Icoana se afla in prezent la Manastirea Hilandar din Muntele Athos. Cei ce nu cunosc istoria acestei icoane inclina sa creada, in mod greșit, ca cele trei maini reprezentate sunt ale Maicii…

- Admirand viețile sfinților Simion Stalpnicul și Daniel Stalpnicul, ia decizia de a trai intr-un copac, dorindu-și sa dobandeasca pricepere și smerenie. Drept care se suie intr-un migdal, unde traiește neintrerupt timp de trei ani. La capatul celor trei ani, un inger al Domnului i s-a aratat Cuviosului,…

- Sfantul Proroc Elisei a fost fiul lui Șafat, un bogat proprietar de pamant din Abel-Mehola, din nordul Israelului. Chemarea profetica a lui Elisei s-a facut din porunca divina, caci Dumnezeu i-a poruncit Sfantului Ilie sa-l unga pe acesta profet in locul sau. Astfel, Ilie a mers la Elisei care se afla…

- Tatal sau era un creștin de vaza, pe nume Eutolmie, motiv pentru care fiica sa primit botezul creștin de la episcopul orașului, pe nume Eutalie. La un an de la naștere, tatal ei a trecut la cele veșnice, fiind crescuta in dreapta credința doar de mama. La varsta de șapte ani, mica Achilina cunoștea…

- Nascut la sfarșitul secolului al XIII-lea la Trapezunt (astazi, Trabzon, in Turcia), tanarul Ioan s-a aratat de mic dornic de invațatura, pe care a primit-o de la familie și de la preoții din cetate. La vremea patimirii sale, se ocupa cu negustoria impreuna cu tatal sau, strabatand cetațile de pe malul…

- Acesta l-a calugarit și l-a trimis impreuna cu un alt tanar monah, Teofilact, intr-o manastire aproape de locul unde apele Marii Negre se unesc cu Marea Marmara și unde cei doi monahi s-au ostenit in rugaciune și ascultare. Dupa un timp, patriarhul i-a invrednicit cu cinstea arhieriei. Pe Teofilact…

- La Prusa, in timpul lui Iulian Apostatul (361-363), romanii au ridicat un templu si o statuie a lui Esculap, ca multumire adusa zeului pagan, cinstit de ei ca mare vindecator de boli. In acea vreme, s-a intamplat ca insusi dregatorul imparatesc al Bitiniei, Iuliu, sa se vindece la acele ape si, pentru…