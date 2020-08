Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX AUGUST 2020. Luna august este presarata cu alte cateva sarbatori, de mai mica importanta, carora le sunt specifice traditii si superstitii pe care credinciosii le respecta cu sfintenie pentru a fi protejati. Astfel, in prima zi a lunii sunt serbati Macaveii, pe 6 august Probejenia,…

- TRADITII si OBICEIURI in luna AUGUST. Ce sarbatori sunt in august In luna lui Gustar, avem parte de trei mari sarbatoari religioase, Schimbarea la Fata a Domnului, pe 6 august, Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august, si Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul, pe 29 august. De asemenea,…

- CALENDAR ORTODOX 1 IULIE 2020. Traditii si superstiti de Ana-Foca si Cosmandin CALENDAR ORTODOX IULIE 2020. Potrivit superstitii.ro, in prima zi a lunii lui Cuptor se tin doua sarbatori - Ana-Foca si Cosmandinul. Ana-Foca este o sarbatoare a focului. Se spune ca aceluia care nu cinsteste cum…

- In fiecare an la data de 24 iunie creștinii ortodocși de pretutindeni praznuiesc Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul, una dintre cele mai importante sarbatori de peste an. Aceasta sarbatoare creștina coincide cu Sanzienele, o sarbatoare pagana cu care a fost insa asociata și pe care romanii o țin din…

- Dupa minivacanța de Rusalii, urmatoarea sarbatoare legala va fi in august, dar va fi intr-o zi de sambata. Pana la finalul anului, mai sunt 9 zile libere, intre care doua minivacanțe. Cea mai lunga minivacanța va fi abia de Ziua Naționala. Zile libere ramase in 2020: 15 august – sambata – Adormirea…

- Prima luna de vara aduce și cele mai multe sarbatori in calendarul ortodox. Praznuim patru evenimente religioase importante: Pogorarea Duhului Sfant, Lunea Sfantului Duh (Rusaliile), Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (Sanzinele), apostolii Petru si Pavel.

- Sarbatoare foarte mare joi, pe 28 mai. Ca in fiecare an, la 40 de zile de la Paște, este sarbatorita Inalțarea Domnului. Aceasta zi a fost consacrata ca fiind Zi a Eroilor și sarbatoare naționala bisericeasca.

- In dimineata zilei de 7 mai 351, in timpul imparatului Constantiu, fiul Sfantului Constantin cel Mare, pe cerul Ierusalimului s-a aratat o cruce luminoasa, care se intindea de la Golgota pana la Muntele Maslinilor, pe o distanta de circa 9 kilometri, stralucind mai puternic decat soarele. Semnul crucii…