Stiri pe aceeasi tema

- BACALAUREAT 2022: Modele de subiecte pentru proba scrisa la alegere – Geografie, Biologie, Logica și celelalte discipline Ministerul Educației a publicat noi modele de subiecte pentru elevii de liceu care se pregatesc pentru examenul de Bacalaureat 2022. Proba la alegere in funcție de profil și specializare…

- BACALAUREAT 2022: Modele de subiecte la fizica, chimie, biologie, informatica – proba scrisa la alegere, profil real, tehnologic Liceenii care se pregatesc pentru examenul de Bacalaureat 2022 au la dispoziție modele de subiecte publicate de Ministerul Educației. Proba la alegere in funcție de profil…

- EVALUARE NAȚIONALA 2022: Modele de subiecte și bareme la ROMANA și la limba materna, proba scrisa pentru clasa a VIII-a Ministerul Educației a pus la dispoziția elevilor de clasa a VIII-a, care se pregatesc pentru examenul de Evaluare Naționala 2022, noi modele de subiecte. Va prezentam in continuare…

- EVALUARE NAȚIONALA 2022: Modele de subiecte la MATEMATICA, proba scrisa pentru elevii de clasa a VIII-a. Variantele oficiale Elevii care se pregatesc pentru examenul de Evaluare Naționala 2022, clasa a VIII-a au la dispoziție modele de subiecte publicate de Ministerul Educației. Examenul pentru clasa…

- BACALAUREAT 2022: Modele de subiecte la MATEMATICA și ISTORIE. Variantele de pregatire pentru proba obligatorie a profilului La examenul de Bacalaureat 2022, proba obligatorie a profilului – Matematica sau Istorie – este programata in 21 iunie. Elevii de liceu au la dispoziție modele de subiecte publicate…

- Bacalaureat 2022: MODELE de subiecte și BAREME, pentru elevii de clasa a XII-a. CALENDARUL examenului Bacalaureat 2022: MODELE de subiecte și BAREME, pentru elevii de clasa a XII-a. CALENDARUL examenului. Teste de antrenament pentru BACALAUREAT Modele de subiecte pentru Bacalaureat 2022 au fost publicate…

- Calendarul etapelor de mobilitate, printre care și cel pentru Titularizare 2022, a fost publicat in Monitorul Oficial. Proba scrisa de a concursului Titularizare 2022 are loc pe 13 iulie. In perioada 9-17 mai 2022 este programata inregistrarea, la inspectoratele scolare/centrele de inscriere,…

- EVALUARE NAȚIONALA 2022: Modele de subiecte pentru examenul de clasa a VIII-a, publicate de minister Ministerul Educației a publicat modele de subiecte actualizate pentru Evaluare Naționala 2022. Examenul pentru clasa a VIII-a se va desfașura in perioada 14-17 iunie. Modele de subiecte Evaluare Naționala…