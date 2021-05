Calendar Bacalaureat 2021. Absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a susțin in aceasta vara examenul de Bacalaureat 2021. Primul pas este inscrierea, care incepe pe 31 mai. In ciuda faptului ca anul școlar 2020-2021 s-a desfașurat intr-o incertitudine permanenta, Ministerul Educației a decis sa pastreze calendarul examenului de Bacalaureat 2021 așa cum era stabilit inițial. Dupa un an școlar plin de incertitudini, cu cursuri desfașurate atat in format fizic, in școli, cat și online, elevii din clasele a XII-a și a XIII-a se pregatesc sa susțina examenul de maturitate. Bacalaureat 2021 se va desfașura…