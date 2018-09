Calendar Bacalaureat 2019. Ministerul Educatiei a anuntat datele examenelor Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 4 iunie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (5 - 6 iunie). In zilele de 7, 10 si 11 iunie este programata evaluarea competentelor digitale (proba D), iar in 12 - 13 iunie se vor evalua competentele lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C). Candidatii de alta confesiune decat cea ortodoxa, care sarbatoresc Rusaliile in data de 10 iunie, pot fi programati pentru sustinerea probei D in zilele de 7 si 11 iunie. ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației Naționale (MEN ) a aprobat calendarul examenului național de Bacalaureat 2019, din anul scolar 2018-2019. Astfel, prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2019 incepe luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba…

- Potrivit acestuia, patru candidati au fost eliminati de la proba scrisa la Limba si literatura romana, patru de la proba obligatorie a profilului, iar cinci de la proba la alegere a profilului si specializarii. In zilele de 24 si 27 august se desfasoara evaluarea competentelor lingvistice de comunicare…

- In 24 și 27 august se desfașoara evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, proba la care s-au inscris 64 de candidați din Timiș. In 28 august, candidații vor da evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, iar in 29-30 august…

- Candidatii la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat vor sustine vineri proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), care va continua si luni. Urmatoarea proba – cea de evaluare a competentelor in limba materna (proba B) – se va desfasura pe…

- Candidatii la cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat vor sustine joi ultima proba scrisa, cea la alegere a profilului si specializarii.Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana proba A se va desfasura in zilele de 24 si 27 august si va fi urmata de evaluarea…

- Candidatii la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat vor sustine joi ultima proba scrisa – cea la alegere a profilului si specializarii, potrivit calendarului aprobat de MEN. Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A) se va desfasura in zilele de 24…

- Cei care fie nu au ajuns, fie nu au trecut examenul de Bacalaureat la prima sesiune au acum oportunitatea sa dovedeasca ce competențe au adunat pe bancile liceului. Incepand de luni are loc cea de-a doua sesiune de Bacalaureat. Sunt 1.504 candidați la aceasta ediție a BAC-ului in județul…

- S-au afișat rezultatele de la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2018. Acestea au fost publicate pe site-ul EDU.ro, la sectiunea bacalaureat.edu.ro. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, pot fi depuse contestatii intre orele 12:00 – 16:00. Intre 5 si 8 iulie vor fi…