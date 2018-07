Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile la a doua sesiune de bacalaureat incep marti, 10 iulie, sesiunea de toamna a examenului national fiind programata intre 20 august si 31 august. Potrivit calendarului Ministerului Educatiei Nationale, inscrierea absolventilor de liceu pentru sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat va…

- Au inceput inscrierile pentru a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018. Pana pe 13 iulie, candidații din Bistrița-Nasaud care nu au promovat examenul in sesiunea din iulie sau in anii anteriori se pot inscrie pentru a susține din nou examenul. Potrivit calendarului de Bacalaureat, incepand…

- Inscrierile pentru a doua sesiune de Bacalaureat 2018, incep marți 10 iulie. Elevii care nu au promovat examenul in prima sesiune sau in anii anteriori se pot inscrie pentru a susține din nou bacalaureatul pana in data de 13 iulie. Programul examenului incepe pe 20 august, iar rezultatele vor fi afișate…

- Inscrierile la a doua sesiune de bacalaureat incep marti, 10 iulie, sesiunea de toamna a examenului national fiind programata intre 20 august si 31 august. Potrivit calendarului Ministerului Educatiei Nationale, inscrierea absolventilor de liceu pentru sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat va…

- Cei care nu promoveaza examenul de Bacalaureat din prima sesiune au la dispoziție doar cateva zile sa se inscrie pentru Bac-ul din toamna. In zilele de 10 – 13 iulie are loc inscrierea candidatilor, iar pe 27 iulie se vor inscrie candidatii care au promovat examenele de corigente. Potrivit calendarului…

- Bacalaureat 2018, sesiunea august-septembrie. Potrivit primelor rezultate la bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, doar 104 candidați au obținut note maxime. Spre comparație, anul trecut au fost 126 de elevi acu avut media 10, potrivit rezultatelor, publicate edu.ro.

- Absolventii de liceu participanti la loturile nationale care se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale se vor putea inscrie, joi si vineri, pentru a sustine examenul de bacalaureat in sesiunea speciala care se va desfasura la Colegiul National "Mihai Viteazul” din Ploiesti.

- Probele de evaluare a competentelor din cadrul sesiunii speciale a examenului de Bacalaureat 2018 vor incepe in data de 14 mai, iar probele scrise se vor desfasura in perioada 21-24 mai. Inscrierile pentru sustinerea examenului in aceasta sesiune au loc maine, 10 mai si vineri, 11 mai. In sesiunea speciala…