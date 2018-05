CALENDAR BACALAUREAT 2018 EDU.RO: Încep emoţiile pentru elevii de clasa a XII-a. SUBIECTE BAC 2018 CALENDAR BACALAUREAT 2018 EDU.RO. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, pentru elevii din clasa XII-a, anul scolar se incheie pe 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a, pe 8 iunie. Ceilalti elevi vor termina anul de invatamant pe 16 iunie. Potrivit Ministerului Educatiei Nationale, primul examen din cadrul Bacalaureatului va avea loc pe 25 iunie si va fi la limba si literatura romana, pe 26 iunie se va sustine testarea la limba si literatura materna, urmata fiind de proba obligatorie a profilului, pe 27 iunie, si proba la alegerea profilului, pe 28 iunie. Primele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- SUBIECTE EVALUARE NATIONALA CLASA A IV-A. Evaluare Nationala 2018 – clasa a IV-a, calendarul complet al testelor. Elevii de clasa a IV-a vor sustine marti, 15 mai, proba la limba romana din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). SUBIECTE…

- Rezultatele la Olimpiadele naționale din acest an au adus, in Salaj, zeci de premii și mențiuni. Daca o parte din aceste competiții de cel mai inalt nivel sunt inca in desfașurare, cele mai multe dintre ele s-au incheiat. Elevii salajeni au strans medalii de aur, argint și bronz precum și zeci de mențiuni…

- EDU.RO SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE PROBA LA ALEGERE GEOGRAFIE, BIOLOGIE, PSIHOLOGIE, ECONOMIE, FIZICA, INFORMATICA. Joi, 22 martie, elevii de clasele a XI-a si a XII-a sustin simularea la a treia proba scrisa a Bacalaureatului, cea la alegere, in functie de profil sau specializare, astfel, liceenii…

- Documente atasate: SUBIECTE BIOLOGIE SIMULARE BAREM CORECTARE BIOLOGIE SUBIECTE SIMULARE BAC BIOLOGIE BAREM SIMULARE BAC BIOLOGIE SUBIECTE BIOLOGIE SIMULARE BAC 2018, potrivit EDU.RO Peste 300.000 de elevi vor sustine joi proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - exclusiv pentru…

- EDU.RO SUBIECTE SIMULARE BAC 2018. Elevii de clasa a XII-a sustin, joi, proba la alegere a profilului si specializarii, la una din 10 materii: Geografie, Biologie, Chimie, Fizica, Informatica, Sociologie, Psihologie, Economie, Logica sau Filosofie. Accesul candidatilor in sali este permis pe baza…

- Simulare BACALAUREAT 2018 la proba la alegere a profilului. Elevii de clasele a XII-a continua joi simularea examenelor de Bacalaureat 2018 . Joi este simularea examenului scris la proba la alegere a profilului. Elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele. Notele obținute la…

- Cu toate ca profesorii membri de sindicat au refuzat sa participe la simularile Evaluarii Naționale pentru elevii claselor a VIII-a, acestea s-au desfașurat in condiții normale, in toate unitațile de invațamant de pe raza județului Arad. S-au susținut simulari la probele de Limba și literatura romana,…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul Național de Evaluare și Examinare a postat modele de teste, pe site-ul …