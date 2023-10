Stiri pe aceeasi tema

- Lista rusinii ANAF octombrie 2023. Verifica aici daca esti pe agenda neagra a Fiscului In “lista rusinii” sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc in trimestrul al treilea din 2023. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va publica in aceasta luna lista cu…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit marti, in sedinta comuna pentru asumarea raspunderii Guvernului, pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare. Pachetul de masuri fiscale adoptate: 1. Cresterea impozitarii microintreprinderilor: 1% pentru cele care au o cifra de afaceri de pana in…

- Peste 5 miliarde de euro, cuprinse in nu mai puțin de 13 scheme de finanțare, cu alocari intre 90 de milioane de euro și Programul Regional, cu peste 4 miliarde euro, au la dispoziție autoritațile publice locale in aceasta toamna, sume ce pot fi accesate de Unitațile Administrativ Teritoriale (UAT)…

- Economie 20 septembrie – termenul de depunere a declarațiilor fiscale pentru aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare septembrie 14, 2023 12:01 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman informeaza contribuabilii ca miercuri, 20 septembrie 2023, este termenul de…

- ANAF a publiat „lista alba” a trimestrului 2 (T2) din 2023. Aceasta conține firmele care au respecat datele scadente ale obligațiunilor fiscale și care nu au obligații restante in prezent. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat publicarea unei liste a contribuabililor, persoane juridice,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista contribuabililor, persoane juridice, care au declarat si au achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu au obligatii restante in T2 2023, conform legislatiei in vigoare. In “lista alba” sunt incluse firmele care au declarat…

- Rabla Local: Cum sa primești 3.000 lei pentru casarea mașinii vechi și poluanteDaca ai o mașina veche și poluanta, care iți consuma mult combustibil și iți pune in pericol siguranța in trafic, ai acum ocazia sa scapi de ea și sa primești 3.000 lei in schimbul ei. Programul Rabla Local, lansat de Ministerul…