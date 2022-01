Stiri pe aceeasi tema

- Firmele care au depus deja o data declarația de beneficiari reali vor fi scutite de aceasta obligație birocratica, în anumite condiții, conform unei legi promulgate marți de președinte. Obligația de a depune mereu declarația de beneficiari reali, prin Legea nr. 129/2019, privind combaterea spalarii…

- In primul semestru din acest an, reprezentanții de la Fisc a primit mai multe intrebari, mare parte dintre ele fiind legate de cunoscuta Declarație unica. Oamenii au cerut informații legate de intreg procesul – de la cine depune, pana la plata contribuțiilor sau inregistrarea in SPV. In acest sens,…

- În primul semestru din acest an, Fiscul a primit mai multe întrebari, mare parte dintre ele fiind legate de cunoscuta Declarație unica, de la cine depune, pâna la plata contribuțiilor sau înregistrarea în SPV. În acest sens, într-un document, ANAF a prezentat…

- Președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presa, astazi, in ziua in care 574 de romani infectați cu COVID au fost anunțați de autoritați. Principalele declarații ale președintelui vor fi transmise in direct și in format livetext de Libertatea. Administrația prezidențiala a anunțat, intr-un…

- Dacian Cioloș a depus lista miniștrilor propuși. Declarații: Nu eu o sa-i creez o majoritate lui Florin Cițu, ca nu e treaba mea Premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, Dacian Cioloș, a depus lista de miniștri pentru viitorul Guvern și a facut o serie de declarații legate de programul de…

- Zilele trecute s-a aflat ca Laurențiu Reghecampf a depus actele pentru divorțul de Anamaria Prodan. Tot de atunci se zvonește in presa ca antrenorul ar avea o iubita și ca aceasta ar fi insarcinata. Acum, impresara a reacționat dupa aceste zvonuri și a facut declarații neașteptate. Anamaria Prodan susține…

- Timp de 15 ani, cu bune și cu rele, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au format unul din cele mai solide cupluri. Dar, cum intortocheate sunt drumurile vieții, se pare ca cei doi au ajuns la punctul final. Dupa multe luni de speculații, discuții, și declarații, Reghe este cel care a facut oficial…

- Președintele Klaus Iohannic a facut declarații dupa ce guvernul Florin Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura. Citește și BREAKING Guvernul Cițu a cazut. 281 de voturi pentru moțiunea de cenzura, cel mai mare scor din istoria moțiunilor Principalele declarații: Trist, dar adevarat. Cuvantul care…