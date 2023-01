Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR an școlar 2023-2024: Cursurile vor incepe din 11 septembrie și vor fi organizate pe module. Cand intra elevii in vacanța CALENDAR an școlar 2023-2024: Cursurile vor incepe din 11 septembrie și vor fi organizate pe module. Cand intra elevii in vacanța Proiectul privind structura anului școlar…

- De la 1 ianuarie, va intra in vigoare ordinul potrivit caruia anumite categorii de bugetari vor fi scutiți de plata impozitelor pe venit. Prevederile au fost adoptate de Ministerul Finantelor, impreuna cu Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si…

- Bugetul pentru invatamant prevazut pentru anul 2023 este de 49.509 milioane de lei, respectiv 3,2% din PIB. In aceste conditii, bugetul invatamantului pentru anul 2023, pe toate sursele de finantare, este mai mare cu 6.032 milioane de lei fata de executia preliminara pentru anul 2022, precizeaza institutia. MEN…

- Ministerul Educației a oferit un raspuns cu privire la cazul elevei agresate, in Polonia, in timpul unei deplasari pe un proiect Erasmus, in iulie 2022. Acesta fiind, practic, punctul de vedere al Inspectoratului Județean Argeș, așa dupa cum se și precizeaza in adresa semnata de ministrul Ligia Deca.…

- Calendar ortodox 25 noiembrie 2022. Aceasta data este una importanta pentru creștini și Biserica Ortodoxa, deoarece atunci este praznuita Sfanta Ecaterina. Cine a fost aceasta și ce tradiții și obiceiuri se respecta de Sfanta Ecaterina, aflați in randurile urmatoare. Calendar ortodox 25 noiembrie 2022.…

- Sfarsitul anului scolar a fost devansat cu doua saptamani si fixat pentru 25 noiembrie in Uganda, unde o epidemie a virusului Ebola a ucis deja opt copii incepand din 20 septembrie, a anuntat marti Ministerul Educatiei din aceasta tara africana, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministerul Educatiei a solicitat inspectoratelor scolare sa sustina scolile sa pastreze orarul normal si sa descurajeze trecere la "orarul de iarna", dupa ce unele unitati de invatamant au redus durata orelor de curs si a pauzelor. Reprezentantii ministerului au aratat ca situatia meteorologica actuala…

- Un caz care a creat revolta a avut loc in urma cu cateva zile. Un echipaj de poliție din județul Ilfov s-a deplasat la o unitate de invațamant, facand mai multe percheziții. Dar, conform reprezentanților instituției, perchezițiile ar fi fost facute abuziv, iar parinții elevilor de aici s-au revoltat.…