Calendar Admitere Liceu 2020. Cum se obține media finală și cum se face repartizarea computerizată Evaluarea Naționala, prima sesiune, s-a incheiat, iar media obținuta de elevi este extrem de importanta pentru inscrierea la liceu. Ca și in anii trecuți, elevii ajung in licee prin sistemul de repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a notelor (mediilor) obținute.Conteaza foarte mult nota finala obținuta la Evaluarea Naționala 2020, dar și media notelor din cei patru ani de gimnaziu. Ponderea mediei de la Evaluarea Naționala este de 80% in calculul final al notei candidatului care este supusa repartizarii computerizate.Potrivit normelor Ministerului Educației Naționale, la fel ca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

