Calendar 28 iunie: 1914 - Atentatul de la Sarajevo: Arhiducele Franz Ferdinand al Austriei a fost asasinat

Stiri pe aceeasi tema

- Gloanțele trase de un tanar naționalist bosniac de origine sarba, Gavrilo Princip la 28 iunie 1914 in Sarajevo, au pus capat, atat vieții arhiducelui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului imperial austro-ungar și soției acestuia Sofia, cat și unei paci europene care, cu toate conflictele dintre Marile…

- 1815 - Imparatul Napoleon a abdicat pentru a doua și ultima data. Armatele aliate ale Rusiei, Austriei, Prusiei și Angliei au impus abdicarea și exilul imparatului Franței (1804-1814 și 1815) pe Insula Sfanta Elena din Oceanul Atlantic.

- Politistii damboviteni cerceteaza cinci persoane banuite ca au furat din TIR-uri laptopuri, tigarete si incaltaminte sport, pe teritoriul Austriei si Frantei, informeaza, joi, IPJ Dambovita. "Politistii din cadrul Politiei Orasului Fieni au retinut, miercuri, pentru 24 de ore, pe baza…

- Ana Birchall, fost ministru al Justitiei in Guvernul Dancila, a sustinut, la Realitatea PLUS, ca masina sa, in care se aflau sotul si fiul ei, a fost accidentata suspect anul trecut, exact in perioada in care s-a opus infiintarii Sectiei Speciale pentru procurori, spre nemultumirea PSD.

- In lunile iulie – august 1914, ambasadorul austro-ungar la București, contele Ottokar Czernin, a purtat o corespondența intensa cu superiorul sau de la Viena, contele Leopold Berchtold, ministrul de Externe al Austro-Ungariei. Berchtold il informeaza pe Czernin in legatura cu acțiunile Vienei, in criza…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, campionul mondial al Formulei 1 , nu este unul dintre fanii curselor fara spectatori. Totuși, acesta considera ca ar fi o solutie mai buna decat anularea intregului sezon. Formula 1 planuieste startul sezonului cu Marele Premiu al Austriei din 5 iulie, dupa ce primele…

- Austria ar putea avea un deficit de 10% și o datorie de 80% din PIB, anul acesta. Cancelarul Kurz denunța “practicile fiscale incorecte ale marilor companii'' Deficitul bugetar al Austriei ar putea ajunge anul acesta la 10% din PIB, iar datoria sa la 80% din PIB, a declarat luni ministrul…

- Începând de vineri, de la ora 00:00, toti românii care vin din Marea Britanie, Germania, Olanda, Belgia sau Statele Unite ale Americii vor sta în carantina 14 zile. Cele 5 tari se alatura astfel Italiei, Spaniei, Elvetiei, Austriei, Iranului, Frantei si Turciei pe lista…