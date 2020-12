Stiri pe aceeasi tema

- Marina Rusiei va participa în exerciții comune alaturi de statele membre NATO pentru prima data în ultimii 10 ani, potrivit unui anunț al Flotei Marii Negre rusești citat de Moscow Times.Exercițiile multinaționale Aman 2021 vor avea loc în luna februarie în largul coastei…

- The first day of foreign voting in the elections for the Senate and the Chamber of Deputies began in all the sections organized in Europe, with the opening at 9:00 (Romania time) of the polling stations organized in the west of the continent, informs the Ministry of Foreign Affairs on Saturday.…

- Prima zi a votarii in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor a inceput in toate sectiile organizate in Europa, prin deschiderea la ora 9,00 (ora Romaniei) a sectiilor de votare organizate in vestul continentului, informeaza sambata Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si-a incheiat vineri in Vietnam turneul din Asia, care a fost marcat de apelurile sale repetate la asistenta pentru SUA in confruntarea amenintarilor de securitate din partea Chinei, relateaza Reuters. Vietnamul, si el preocupat de ambitiile Chinei, a fost ultima…

- Secretarul de stat al SUA va calatori la Hanoi pentru intrevederi cu omologii vietnamezi și pentru a reafirma parteneriatului cuprinzator dintre cele doua tari. Secretarul de stat american, Michael Pompeo, va vizita Vietnamul saptamana aceasta in cadrul unui turneu in mai multe țari asiatice, potrivit…

- La 22 octombrie 2020, a avut loc Conferinta internationala a donatorilor pentru sustinerea sprijinului acordat refugiatilor Rohingya. Evenimentul a fost gazduit de subsecretarul de stat al SUA, de comisarul european pentru gestionarea crizelor, de ministrul de stat pentru Asia de Sud si Commonwealth…

- In era poluarii masive, trei oradeni imbuteliaza aerul din Stana de Vale si il scot la vanzare, deocamdata pe internet si in salile de sport din tara, dar si in tari asiatice, avand deja distribuitori in India, Emiratele Arabe Unite, Vietnam, Thailanda, Indonezia si Sri Lanka.

- Toate meciurile din zona Est a Ligii Campionilor Asiei au fost mutate la Doha, in Qatar, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza News.roConfederatia asiatica a precizat ca partidele se vor desfasura in perioada 18 noiembrie – 13 decembrie. Cluburile din zona Est sunt din China,…