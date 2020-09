Caleaşca regală olandeză va fi expusă la muzeu, în pofida desenelor considerate rasiste O caleasca aurita decorata cu desene considerate rasiste va fi expusa intr-un muzeu din Amsterdam. Caleasca apartine monarhiei olandeze, potrivit nltimes.nl . Trasura cu o vechime de 120 de ani va fi expusa la Amsterdam Museum, dupa restaurare, incepand din septembrie anul viitor. Caleasca a devenit controversata in ultimii ani Caleasca, in care obisnuiesc sa calatoreasca o data pe an regele Willem-Alexander si regina Maxima, cu ocazia deschiderii sesiunii parlamentare, in luna septembrie, a devenit controversata in ultimii ani. Asta din cauza desenelor despre care multe voci sustin ca reprezinta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

