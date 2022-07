Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Strazi Deschise – Bucuresti, Promenada Urbana” continua si la finalul acestei saptamani, pe o portiune din Bulevardul Drumul Taberei, cu spectacole de teatru si de magie, concerte, o expozitie de masini de epoca, o parada a cateilor si ateliere pentru copii, potrivit unui comunicat al Primariei…

- Programul celui de-al șaselea weekend al evenimentului „Strazi deschise – București, Promenada urbana” activeaza zonele pietonale pe segmentele obișnuite din Calea Victoriei si Soseaua Kiseleff si le propune bucureștenilor sa exploreze noi spații de eveni

- Asociatia ACCEPT anunta cea de-a 17- a editie a Bucharest Pride, festivalul dedicat comunitatii LGBTQIA+ din Romania. Festivalul are loc in perioada 1-9 iulie, cand vor avea loc numeroase evenimente. Marsul va fi organizat pe 9 iulie, pe ruta Calea Victoriei - Parcul Izvor.

- Primaria Capitalei a anuntat, sambata, finalistii apelului deschis pentru completarea programului artistic in cadrul evenimentului „Strazi Deschise - Bucuresti, Promenada Urbana”. Astfel, din cele 59 de propuneri de evenimente stradale, au fost selectate 16 proiecte finaliste.

- Proiectul "Strazi Deschise" se muta, in acest sfarsit de saptamana, din centru in cartiere, mai exact in Bucureștii Noi, potrivit primarului general al Capitalei, Nicusor Dan. Astfel, in acest weekend Calea Victoriei si Bulevardul Kiseleff nu devin pietonale.

- Cel de-al doilea weekend „Strazi deschise – Bucuresti, promenada urbana” deschide trasee pietonale pe Calea Victoriei si Bulevardul Unirii intre 14 si 15 mai si prezinta, in zone centrale din oras si in cartiere, o serie de evenimente outdoor pregatite de

- Spectacole de teatru si dans, mini-concerte stradale, ateliere pentru copii, statui vivante, studiouri foto, precum si activitati comerciale se vor organiza in cadrul proiectului "Strazi Deschise - Bucuresti, Promenada Urbana", derulat de Primaria Capitalei prin Centrul de Proiecte Culturale ARCUB…

- 1 MAI 2022: Stagiunea concertelor susținute de Fanfara din Petrești se deschide, conform tradiției. Programul evenimentului 1 MAI 2022: Stagiunea concertelor susținute de Fanfara din Petrești se deschide, conform tradiției. Programul evenimentului Duminică, 1 mai, conform tradiției, se deschide stagiunea…