Stiri pe aceeasi tema

- Daca ati ramas in Bucuresti in week-end-ul ce coincide cu scurta vacanta de la inceput de iunie, aveti ocazia sa faceti o plimbare prin Centrul Capitalei si sa redescoperiti Calea Victoriei. Si asta pentru ca de la Strada George Enescu si pana in Piata Victoriei nu veti mai vedea masini, in zilele de…

- Calea Victoriei redevine pietonala in acest weekend, pentru a patra editie a evenimentului „La pas pe Calea Victoriei”, urmand sa fie organizate diverse manifestari artistice pe traseul dintre Strada George Enescu si Piata Victoriei. Vor fi spectacole de teatru si muzica, mimi, caricaturisti, clovni,…

- Calea Victoriei redevine pietonala in acest weekend, pentru a patra editie a evenimentului "La pas pe Calea Victoriei", urmand sa fie organizate diverse manifestari artistice pe traseul dintre Strada George Enescu si Piata Victoriei. Vor fi spectacole de teatru si muzica, mimi, caricaturisti, clovni,…

- Calea Victoriei redevine pietonala in acest weekend, pentru a patra editie a evenimentului „La pas pe Calea Victoriei”, urmand sa fie organizate diverse manifestari artistice pe traseul dintre Strada George Enescu si Piata Victoriei.

- Spectacole de teatru, ateliere de creatie, trupe de dans si muzicieni stradali vor putea fi vazuti in week-end la cea de-a patra editie a evenimentului "La pas pe Calea Victoriei", informeaza un comunicat al Primariei Capitalei transmis luni AGERPRES. Pe segmentul pietonal incadrat intre…

- Incepand cu data de 29 aprilie, in fiecare duminica, strada Calea Burdujeni din zona Parcului Copilului redevine pietonala, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Ii invit pe parinți, bunici, copii sa-si ia rolele, bicicletele și trotinetele si sa vina pe pietonal. Reamintesc ca in parc exista un…

- Iubitorii teatrului, și in special cei care indragesc opere marelui William Shakespeare, sunt invitați in weekend la un adevarat festin. Ca o premiera, in acest an, Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard incepe mai devreme, adica vineri, 27 aprilie. Și asta pentru ca Teatrul Nottara…