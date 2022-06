In weekendul 25-26 iunie, „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana” transforma in zona pietonala Soseaua Kiseleff si Drumul Taberei, intre strazile Valea Ialomitei si Valea Argesului, unde vor avea loc spectacole si activitati in aer liber. Calea Victoriei va ramane deschisa circulatiei rutiere.