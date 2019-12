Stiri pe aceeasi tema

- O gaura neagra atat de mare incat n-ar fi trebuit sa existe in Calea Lactee a fost detectata de cercetatori in cealalta parte a galaxiei noastre, iar descoperirea pune sub semnul intrebarii teoriile existente despre evoluția stelelor, informeaza cnet.com, potrivit Mediafax.In general, s-a…

- Voyager 2, sonda agentiei spatiale americane NASA, a transmis primele date din spatiul interstelar la un an dupa ce a devenit al doilea obiect produs pe Pamant care a parasit Sistemul Solar, relateaza luni Press Association. Sonda a fost lansata de pe Terra in urma cu 42 de ani - la 16…

- Compoziția universului Exista in jur de 100 de miliarde de stele in galaxia noastra, Calea Lactee. Fiecare stea are cel puțin o planeta care orbiteaza in jurul acesteia. In univers se considera ca ar fi aproximativ 100 de miliarde de galaxii. Dar toate acestea reprezita doar o parte incredibil de mica…

- Oamenii nu vor putea trai vreodata pe o alta planeta in afara Pamantului, sustine Michel Mayor, astrofizicianul co-laureat al Premiului Nobel pentru Fizica din acest an pentru descoperirea primei exoplanete pe orbita unei stele din categoria Soarelui, transmite Live Science.

- Oamenii de știința susțin ca a noua planeta din Sistemul Solar, despre care NASA afirma in 2017 ca aproape sigur exista, ar putea fi, de fapt, o gaura neagra primordiala care orbiteaza in jurul Soarelui, potrivit unui articol publicat de newshub.co.nz. Gaurile negre primordiale exista de la inceputul…

- Iata cateva date privind viteze relative ale corpurilor ceresti de interes pentru noi: Pamantul, Soarele, Calea Lactee.Viteza de rotatie a Pamantului in jurul propriei axe este de 1.670 km/s (0,46 km/s).Viteza de rotatie a Pamantului in jurul Soarelui este de 107.200 km/s (29,8 km/s).Viteza de rotatie…