Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul caii ferate care va lega aeroportul Otopeni și Gara de Nord avanseaza rapid. Constructorii estimeaza ca pana pe 26 august lucrarea va fi finalizata. Compania de Aeroporturi București a publicat astazi fotografii impresionante cu stadiul lucrarilor. Stația feroviara de la Otopeni este aproape…

- Proiectul legaturii feroviare intre Gara de Nord și aeroportul Otopeni inainteaza, termenul de finalizare și punere in uz fiind in continuare 26 august 2020. Stația de la Aeroport se apropie de finalizare, iar in ultimele zile a fost montata calea ferata pana in zona peroanelor și pe viaductul construit…

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, critica Guvernul PNL pentru lipsa unor masuri in ceea ce privește siguranța circulației, la calea ferata. Razvan Cuc precizeaza ca „deși guvernul PNL se lauda ca aloca bani pentru calea ferata, acești bani fie nu exista, fie nu sunt cheltuiți cum trebuie”.…

- Consilierul premierului pentru Euro-2020, Gica Popescu, a vizitat, miercuri, santierul caii ferate care va lega Aeroportul Internationale Henri Coanda de Gara de Nord si a declarat ca lucrarile sunt gata in proportie de 70 la suta. El spune ca se va putea circula pe aceasta linie din luna august."Dupa…

- Ministrul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian, Bode, ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, consilierul onorific al premierului Ludovic Orban Gheorghe Popescu, directorul general al CFR SA, Ioan Pintea și directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București,…

- Circulatia rutiera de pe drumul national 58B, in dreptul localitatii Birda din Timis, va fi afectata, in perioada urmatoare, de efectuarea unor lucrari la trecerea cu calea ferata din zona. Interventia are loc in cadrul proiectului Companiei Nationale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Ionel Scriosteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a postat un video cu lucrarile la aeroportul Otopeni in vederea EURO 2021. „Punem acoperișul la stația de calatori de la Aeroportul Internațional Henri Coanda. Chiar daca a fost amanat Campionatul European de Fotbal, lucrarile la legatura…

- Este vorba despre trenuri internaționale care fac legatura între România și Ungaria/Austria, prin frontiera de stat Episcopia Bihor: 406/407 Budapesta – Brașov și retur; 143/144 Viena – Cluj-Napoca și retur, respectiv 367/366 Budapesta – Brașov și retur. Cel din urma…