Licitația pentru ultimul tronson de cale ferata Craiova- Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, peste de 100km de cale ferata, a fost pornit, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. CFR SA a transmis miercuri, in SEAP, spre validare, documentațiile pentru contractele de proiectare și execuție a lucrarilor de reabilitare a ultimelor 3 Loturi ale acestui tronson, cu o ...