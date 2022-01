Calea ferată Craiova-Bucureşti nu a mai fost raparată capital din 1986 Infrastuctura feroviara este intr-o stare destul de proasta in zona Olteniei. Una dintre cele mai importante zone de cale ferata, Caiova-Bucuresti, nu a mai avut parte de reparatii capitale din 1986. CFR spune ca s-au semnat doua contracte pentru modernizare pe aceasta ruta. Insa, sunt abia la faza de studiu de fezabilitate si proiectare tehnica, faza care va dura 23 de luni. Modernizarea caii ferate din zona Olteniei merge cu incetinitorul si abia au fost semnate cateva contracte de modernizare. Insa, multe dintre ele se afla abia in stadiul in care se vor face studiul de fezabilitate si proiectarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

