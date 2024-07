Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul Monumental "Calea Eroilor" de la Targu Jiu, realizat de Constantin Brancusi, si Frontierele Imperiului Roman - Dacia au fost inscrise duminica, 28 iulie, in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia a fost luata, prin consens, de Comitetul Patrimoniului Mondial in cea de-a 46-a sa sesiune,…

- Ansamblul monumental „Calea Eroilor” realizat de Constantin Brancuși la Targu Jiu și Frontierele Imperiului Roman – Dacia au primit sambata acceptul pentru a fi incluse in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. „Zi istorica pentru patrimoniul romanesc”, susține Raluca Turcan.

- Ansamblul monumental ”Calea Eroilor” realizat de Constantin Brancusi la Targu Jiu si Frontierele Imperiului Roman – Dacia au primit, sambata, acceptul pentru a fi incluse in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, a anuntat ministrul Culturii, Raluca Turcan. ”Zi istorica pentru patrimoniul romanesc. Doua…

- Noua sesiune de finantare a programului de atragere a investitiilor in productia de film pe teritoriul Romaniei va fi deschisa joi, la ora 12.00, a anuntat Raluca Turcan, ministrul Culturii. „Daca am asteptat peste trei ani sa vedem un nou apel de proiecte asumat de furnizor, de astazi, producatorii…

- The minister of culture, Raluca Turcan, on Tuesday stated that Romania has received a favourable decision for the inclusion with the UNESCO World Heritage List of the Sculptural Ensemble of Constantin Brancusi at Targu Jiu and the Roman Limes / the Frontiers of the Roman Empire - the Danube Limes, in…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anuntat pe Facebook ca Romania a primit „aviz favorabil de decizie pentru inscrierea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a Ansamblului Monumental realizat de Constantin Brancusi la Targu Jiu Brancusi Monumental Ensemble of Targu Jiu si a Frontierelor Imperiului…

- N.D. Doua dintre cele mai cunoscute obiective turistice de pe Valea Prahovei, Castelele Peles si Pelisor -alaturi de fostele inchisori comuniste, Biserica „Sfintii Trei Ierarhi” din Iasi si Biserica episcopala „Adormirea Maicii Domnului” a Manastirii Argesului din Curtea de Arges si Pestera Movile –…

- Castelele Peles si Pelisor, fostele inchisori comuniste, au fost inscrise in lista indicativa de țara pentru Patrimoniul Mondial UNESCO. Castelele Peles si Pelisor, fostele inchisori comuniste, Biserica „Sfintii Trei Ierarhi” din Iasi si Biserica episcopala „Adormirea Maicii Domnului” a Manastirii Argesului…