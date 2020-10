Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a lansat joi, in sistemul public de achiziții, anunțul pentru desemnarea firmei care se va ocupa de reabilitarea unuia dintre cele mai importante obiective culturale ale orașului. Vorbim despre Studio, care va fi transformat intr-un cinema de arta. Suma alocata este una generoasa,…

- Pregatiti-va sa va cumparati un autoturism electric, primaria va face statii de incarcare rapide. Miercuri, in sistemul de licitatii publice, a fost (in sfarsit) publicat anuntul de licitatie pentru stabilirea firmei care se va ocupa de implementarea proiectului de realizare a unui numar de 16 statii…

- Primarul Nicolae Robu a anuntat, vineri, ca ar fi semnat documentele pentru trimiterea la SEAP a documentatiei aferente procedurii de licitatie pentru construirea stadionului din Calea Buziasului. S-a intamplat cu noua zile inainte de alegeri si in momentul vizitei al Timisoara a ministrului Tineretului…

- Compania germana Continental a investit, la Timisoara 2,5 milioane de euro pentru a realiza o unitate proprie de generare a energiei in cadrul locației automotive din Calea Buziasului. Noua tehnologie funcționeaza exclusiv pe baza de gaz, cu ajutorul acesteia fabrica de componente electronice iși asigura…

- Consilierii locali timișoreni, chemați din vacanța, au aprobat, marți, in ședința de urgența, studiul de fezabilitate a viitorului stadion pe structura metalica pe care Primaria Timișoara il vrea in Calea Buziașului, in zona Optica. Primarul este convins ca in 2022 va fi gata.

- Primaria Timisoara scoate la licitatie trei noi loturi de blocuri care vor fi beneficia de reabilitare termica. Suma totala oferita este una generoasa, de 1, 2 milioane de lei. Vizate de procedura sunt mai multe blocuri din cadrul unui lot mai mare care cuprinde locatii de pe Aleea F.C. Ripensia, Bd.…

- Municipalitatea timisoreana are in proiect infiintarea unui nou port, care sa fie destinat traficului de agrement, pentru a facilita accesul vizitatorilor in oras, dar si pentru gazduirea actualelor ambarcatiuni care circula pe canalul Bega. Acesta ar urma sa scoata din buzunarul primariei 1,5 milioane,…

- Unul dintre cinematografele recuperate de Primaria Timișoara va fi transformat intr-un cinematograf de arta. Documentația completa a fost donata municipalitații, care poate incepe sa caute constructor. Lucrarile pentru Cinema Studio costa 3,6 milioane de euro.