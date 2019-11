Stiri pe aceeasi tema

- Daca pana acum dadea vina pe proiectanți pentru bordurile mult prea inalte care trebuie sarite de bicicliști, primarul Nicolae Robu pare sa fi descoperit ca municipalitatea poate impune proiectanților și alte standarde. Testeaza acest lucru la Calea Bogdaneștilor, care va avea, dupa o investiție…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, o lauda de Viorica Dancila, dupa ce aceasta a anunțat ca sala polivalenta de 16.000 de locuri va fi construita la Timișoara și nu la Giroc, așa cum dorea PSD Timiș.“Evident ca sunt extrem de bucuros ca s-a decis ca Sala Polivalenta de 16.000 de locuri sa…

- Administrația locala din Ocna Mureș a atribuit luni un contract in valoare de 4.507.580 de lei fara TVA privind reabilitarea și modernizarea completa a peste 2 km de strazi din oraș, precum și amenajarea a 6 km de piste de biciclete. De lucrari se va ocupa S.C. Drumuri și Poduri Locale Alba, societate…

- Ziarul Unirea Incepe marea asfaltare la Ocna Mureș: 2,3 km de strazi complet modernizate, plus 6 km de piste de biciclete amenajate din bani europeni Incepe marea asfaltare la Ocna Mureș: 2,3 km de strazi complet modernizate, plus 6 km de piste de biciclete amenajate din bani europeni Administrația…

- Ana Munteanu, reprezentant al Verde pentru Biciclete, a experimentat, in a treia zi, mersul in scaunul cu rotile pe la Pasajul Jiul, strada care merge spre Gara de Nord și Podul Dragalina, zone unde recent s-au efectuat lucrari, dar care, conform tinerei, nu au fost adaptate celor mai vulnerabili…

- Klaus Iohannis, insotit de liderul PNL, Ludovic Orban, primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, si alti lideri liberali s-a odihnit pe o terasa in centrul orasului Timisoara, inaintea Adunarii Regionale a PNL care are loc in acest municipiu.Klaus Iohannis a fost intampinat, duminica,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat ca s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Extindere, reabilitare, modernizare și echipare a ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, ... The post Clinica de Balneologie din Timișoara va avea ambulator nou appeared…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a declarat, ieri, ca este inadmisibil ca a fost stinsa, pentru cateva ore, faclia care arde necontenit in Cimitirul Eroilor, pentru ca factura in valoare de 5.600...