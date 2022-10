Stiri pe aceeasi tema

- Studiu C&W Echinox In perioada 2020 – S1 2022 au fost finalizate tranzacții cu terenuri destinate unor viitoare investiții imobiliare cu o valoare totala de 720 milioane de euro in Bucuresti, un nivel aproape dublu in comparație cu cele cinci semestre anterioare acestei perioade (S2 2017 – 2019), fapt…

- Contractul semnat joi este cel de-al patrulea din acest an semnat intre Ministerul Transporturilor si Aeroportul International din Timisoara. ”Este cel de/al patrulea contract pentru finantarea acestui aeroport semnat in 2022, astfel incat Aeroportul International din Timisoara sa poata oferi conditii…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost prezent azi la Timisoara si pentru a parafat un nou contract de finantare pentru Aeroportul „Traian Vuia”. E vorba de un „Sistem integrat de securitate aeroportuara”, care prevede printre altele un gard „inteligent” de 12 kilometri lungime, un drum…

- Sorin Grindeanu a declarat, marti seara, la Antena 3, ca principala preocupare a Guvernului, in criza Blue Air, a fost de a aduce acasa romanii aflati in strainatate care ar fi trebuit sa se intoarca cu aeronave ale acestei companii. ”Pe noi ne-a preocupat, dupa aceasta hotarate a Blue Air de a bloca…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu anunta ca 17 octombrie 2022 este data limita pana la care pot fi depuse oferte pentru contractul necesar constructiei sectiunii Chiribis-Biharia din Autostrada Transilvania. Proiectul cu o valoare estimata de 877,779 milioane de lei (fara TVA) este finantat…

- Muntenia și Moldova vor fi legate de Autostrada A7, iar tronsonul Ploiești - Buzau este prima secțiune a acestui drum de mare viteza. Ministrul Transporturilor, Sorin Grideanu, anunța acum ca CNAIR a emis Ordinul de incepere a lucrarilor pentru Lotul 1 al acestei porțiuni, cu o lungime de 21 de kilometri.…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat ca in cursul zilei de luni a fost semnat contractul pentru finalizarea lucrarilor de construcție a noului terminal al Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava. Gheorghe Flutur a spus, in plenul Consiliului Județean, ca au fost finalizate procedurile…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu anunta, vineri, ca a fost emis Ordinul de Incepere pentru constructia sectiunii Zimbor-Poarta Salajului, din cadrul Autostrazii Transilvania, astfel ca de saptamana viitoare, constructorul roman poate incepe lucrarile pe cei 12,24 km ai acestei sectiuni. A…