Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de padure care a izbucnit marti seara pe insula spaniola Tenerife continua sa se extinda, au anuntat joi autoritatile, transmite vineri agentia DPA. Incendiul activ in nord-estul celei mai mari insule din arhipelagul Canare a mistuit o suprafata de peste 3.300 de hectare si afecteaza opt…

- Aproximativ 250 de pompieri lupta impotriva unui incendiu de padure ”scapat de sub control”, care a ars 1.800 de hectare de terenuri, pe insula spaniola Tenerife. Drumurile au fost inchise si cinci sate au fost evacuate, potrivit autoritatilor spaniole, citate de News.ro. Acest incendiu, care a izbucnit…

- Este stare de urgența intr-una dintre destinațiile preferate de romani pentru vacanțe. Pe insula Tenerife a izbucnit un puternic incendiu de vegetație. Sute de oameni au fost evacuați, dupa ce focul a ars sute de hectare și a dus la inchiderea a doua autostrazi.

- Un incendiu de proportii a izbucnit miercuri pe insula spaniola Tenerife, din arhipelagul Canare, in Oceanul Atlantic. Autoritatile locale spun ca peste 200 de pompieri au fost mobilizati. Wildfire rages atop hills in a national park on the Spanish island of Tenerife https://t.co/s2i4ugm7h7 pic.twitter.com/wS5R5MV6RX…

- F.T. In dimineata zilei de ieri, pompierii romani, componenți ai modulului național de stingere dislocat in Grecia, inca de vineri, 21 iulie, au ajuns pe insula Rodos – Grecia, zona puternic afectata de incendii. «Modulul Romaniei, format din 52 de militari – printre care se afla si trei pompieri si…

- Un incendiu a cuprins, astazi, un lan de grau din localitatea buzoiana Sarata, comuna Ulmeni. Pompierii sunt la fața locului și lupta cu flacarile. Astazi, in jurul orei 13:30, un apel la 112 anunța producerea unui incendiu de vegetație la un lan de grau din Sarata. Flacarile inghițeau cu repeziciune…

- In timpul iernii, am fost intr-un scurt concediu, in Tenerife, o insula care, deși este cea mai mare din arhipelagul Canare (Spania), are mai puțin de un milion de locuitori. In ciuda numarului mic de locuitori insa, insula este vizitata anual de de peste cinci milioane de turiști, fiind o destinație…

- Un puternic incendiu a izbucnit la biserica veche si la un corp de chilii, ce apartin Manastirii din Podu Cosnei, anunța ISU Suceava. Flacarile se manifesta la nivelul acoperisurilor, cu pericol de propagare la cele doua constructii. S-au deplasat la fata locului pompierii militari, cu 8 autospeciale…