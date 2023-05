Căldură și ploi în Maramureș. Ce temperaturi sunt așteptate azi? Vremea va fi calda. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in cursul dupa-amiezii si al serii cand local se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice. Izolat cantitatile de apa pot fi mai insemnate si vor fi conditii de grindina. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari de scurta durata in timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 23 si 28 de grade, iar cele minime intre 10 si 13 grade. Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

