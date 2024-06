Căldura se mai domolește dar vin furtuni Caldura se mai domolește dar vin furtuni, prognoza meteo pentru 25 iunie 2024 indica cer variabil, averse torențiale și descarcari electrice in anumite regiuni. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse torentiale, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului (rafale de 50…70 km/h) in Banat, local in Crisana, Oltenia, Transilvania si [...] The post Caldura se mai domolește dar vin furtuni first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

