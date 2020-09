Căldură mare pentru mijlocul lunii septembrie Marți, temperaturile de vara, mai staționeaza prin zona noastra. Soarele rasare la ora 07:05 și va fi generos pe tot parcursul zilei. Dimineața și seara, posibil sa se formeze condiții de ceața. Soarele va apune la ora 19:43. Temperaturile minime se vor situa 15 și 17 grade, iar cele maxime vor urca pana la 28 de grade. Miercuri, cer senin cu mult soare. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cerul va fi variabil in regiunile nordice și mai mult senin in restul teritoriului. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 9 grade in depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral. Pe arii restranse, indeosebi in zonele depresionare, se va semnala…

- In vestul și sudul țarii, inceputul saptamanii aduce vreme calda pentru aceasta data, iar ploile vor lipsi. In prima zi de școala, elevii se vor bucura de o atmosfera de vara, iar est și sud-est vantul va bate mai puternic. Maximele ating și depașesc 30 de grade in multe zone și ajung pe la 33 de grade…

- Temperaturile se mențin și astazi la valori peste cele normale in aceasta perioada a anului. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in zona de munte, unde izolat va ploua. Vantul va sufla slab, cu ușoare intensificari, pe arii restranse, in regiunile sudice, anunța ANM.n Dobrogea, sfarșitul de saptamana…

- Miercuri, temperaturile peste zi se incadreaza in normalul perioadei. Soarele rasare la ora 06:58. Dimineața pe alocuri va fi ceața, dar și racoare. Soarele va fi prezent pe cerul azuriu pe tot parcursul zilei, iar vantul va adia ușor. Soarele apune la ora 19:52. Temperaturile minime vor fi cuprinse…

- La noapte, in tara, in Crișana, Maramureș, Transilvania și jumatatea de nord a Moldovei vor fi innorari temporar accentuate și local averse, insoțite izolat de descarcari electrice. In restul teritoriului cerul va fi variabil, mai mult senin in Oltenia și in Muntenia. Vantul va sufla slab și moderat,…

- Marți, cu toate ca norii vor fi pe cer pe mai multe straturi, temperaturile cresc. Soarele rasare la ora 06:05. Dimineața se menține rece pentru aceasta perioada, dar soarele va incalzi atmosfera treptat ajungand sa atinga pragul de disconfort termic spre dupa amiaza zilei. Spre seara cerul se va…

- Joi, instabilitatea atmosferica și temperaturi specifice acestei date din calendar. Soarele rasare la ora 05:54. Cerul va fi variabil, de la noros, predominant noros, pana la senin spre orele serii. Pe alocuri posibile averse și descarcari electrice. Vantul va sufla cu unele intensificari, dupa-masa…

- Mijlocul de saptamana, sta intre doua coduri de avertizare meteo. Pana la ora 03:00 suntem sub cod portocaliu de vreme instabila, apoi codul se va schimba galben. Soarele rasare la ora 05:38. Astazi, soarele va fi mai generos, mai ales in prima parte a zilei, iar in jurul amiezii norii vor fi mai…