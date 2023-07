Caldura mare, mon cher! Gratar pe canicula, ideea ingenioasa a mai multor barbati din Eforie (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari de cod galben și portocaliu de canicula si disconfort termic ridicat, in trei sferturi din țara. Codul galben de canicula este valabil in vest, sud, sud-est și local in centru. Pana diseara, se vor inregistra temperaturi de pana…

- Grecia, una dintre destinațiile turistice favorite ale romanilor, este nevoita sa faca fata unui val de caldura extrem, cu temperaturi care ar putea ajunge vineri pana la 44 de grade Celsius, potrivit Serviciului National de Meteorologie (EMI), informeaza Agerpres preluand agenția de presa EFE.Guvernul…

- Caldura va da mari batai de cap, joi, locuitorilor mai multor zone din țara. Vor fi temperaturi foarte ridicate, dar și disconfort termic accentuat. Pe de alta parte, manifestari de instabilitate atmosferica se vor semnala și in cursul acestei zile. ANM a emis și un Cod portocaliu de vijelii puternice,…

- Caldura sufocanta adusa in Romania de un val de aer fierbinte ne poate pune viața in pericol. Pentru a evita insolația, arsurile solare și epuizarea termica, un cunoscut medic ne invața ce trebuie sa facem. Apa, aer și racoare sunt cele trei masuri care ne salveaza.

- Fenomenul ”Cupola de caldura”, la pachet cu un nor de praf saharian. Valul de canicula care topește Europa ajunge și in Romania Cupola de caldura sau cupola de foc este un fenomen meteo care presupune temperaturi extreme ce pot crea condiții meteorologice alarmante, cu vanturi puternice, temperaturi…

- Conform meteorologilor, luna iunie a fost o luna record pentru Pamant. Principalii markeri climatici, inclusiv temperaturile globale ale aerului și ale marii, au depașit recordurile anterioare, iar gheața marina globala a atins un nivel minim istoric in luna iunie. Aceleași date anunța canicula in urmatoarele…

- Canicula face victime pe tot globul. Cel puțin 100 de oameni au murit in ultimele doua saptamani. Peste doua treimi dintre decese au avut loc in saptamana 18-24 iunie, se arata intr-un raport al Ministerului Sanatații. Comparativ, in aceeași perioada a anului trecut a fost inregistrat doar un singur…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Octavian Bellu, fostul mare antrenor de gimnastica din sportul romanesc. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat l-au surprins pe acesta intr-o ipostaza așa cum rar vezi un barbat.…