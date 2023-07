Căldură mare! Momentul în care un curier sare îmbrăcat în piscina unui client! – VIDEO Pentru mulți, ideea de a face o baie in piscina, pentru a scapa de caldura de afara, e vazuta ca o soluție grozava. Majoritatea adopta o ținuta care sa le permita sa inoate in voie. Nu toata lumea are, insa, timp pentru asemenea detalii! Cateva imagini cu un curier care a ales sa faca o […] The post Caldura mare! Momentul in care un curier sare imbracat in piscina unui client! - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

