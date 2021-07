Căldură mare în ALPI ! Duminica, 11 iulie 2021, la inaltimea etajului I al Bibliotecii Judetene "Gheorghe Asachi" din Iasi, ALPI a intrat la racoarea instalatiei de aer conditionat, afara fiind peste 33 grade Celsius. Membrii Asociatiei Literare Pastorel Iasi / ALPI au invins astfel canicula duminicala a momentului, deruland pe rabojul unui desfasurator elaborat de presedintele Mihai Batog-Bujenita tot ce au mai bun, din punct de vedere literar, umoristii ieseni si vasluieni la ora actuala. Adica multe catrene, epigrame, aforisme, poezii si alte "bazaconii" care produc zambete si chiar rasul in hohote ai celor prezenti. Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol: sighet-online.ro

