- Pasajul Unirii din București s-a redeschis de doar cateva zile, dar in aceasta dimineața este inchis din cauza unui accident. Din primele informații, un TIR a lovit un tablier din partea de sus a pasajului, asta pentru ca acesta se afla prea jos, la inalțimea de 3,5 metri, in timp ce TIR-ul are 4 metri…

- Compania Municipala Termoenergetica a transmis Primariei Capitalei, dar si Consiliului General o adresa in care atrage atentia asupra datoriilor de 800 de milioane de lei pe care PMB le-a acumulat, transmite Agerpres. Directorul general al companiei, Claudiu Cretu, a declarat ca din aceasta datorie,…

- Meteorologii au emis Cod galben privind val de caldura si disconfort termic ridicat, de joi pana duminica, in 21 de judete din vestul si sudul tarii si in municipiul Bucuresti. Temperaturile maxime se vor situa intre 33 si 37 de grade Celsius.

- Dincolo de trafic și de agitația de zi cu zi, Capitala are multe locuri de aratat și multe povești de spus, atat locuitorilor, cat și turiștilor. Iata un traseu care ne poarta prin cladiri istorice importante si zone ascunse, de care nu stiu nici cei nascuti si crescuti in oras. The post File din istoria…

- Aproape 150 de blocuri din București nu au apa calda pentru ca galeria cu conductele de apa calda ale Termoenergetica a fost inundata cu dejectii in urma spargerii unei conducte de canalizare Apa Nova.

- ”A fost finalizata etapa de depunere a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie a unui numar de 100 de autobuze electrice si a infrastructurii de incarcare necesara acestora, pentru modernizarea transportului public in comun din Capitala, astazi fiind ultima zi pentru depunerea acestora”, a transmis,…

- Aproape 70 de stații meteorologice din țara au inregistrat cele mai ridicate valori de temperaturi in luna iulie, iar canicula va persista pana la sfarșitul saptamanii, a transmis marți seara Elena Mateescu, directorul ANM, care a spus ca durata acestui val de caldura este un record, potrivit Digi24.…

- Valul de caldura se va intensifica in Bucuresti, in perioada 24 – 28 iulie, fiind prognozate temperaturi maxime de 40 de grade Celsius, in timp ce minimele nu vor cobori sub 19 grade, conform prognozei speciale pentru Capitala emise duminica de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, duminica…