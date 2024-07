Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au comandat in prima luna de vara din acest an de doua ori mai multa inghetata fata de aceeasi perioada a anului trecut, prin intermediul unei aplicatii de livrare, aromele de ciocolata, fistic si caramel fiind cele mai cautate.

- In prima luna de vara, comenzile de inghețata plasate pe aplicația de food-delivery Tazz au inregistrat o creștere de 70% fața de 2023. Iulie este luna record pentru comenzile de inghețata. Doar anul trecut s-a inregistrat o creștere de 120% in luna iulie fața de restul lunilor din an. “In fiecare vara,…

- Vouchere pentru energie 2024: Astazi, ultima zi in care romanii isi mai pot plati facturile la caldura si curent cu banii de la stat Vouchere pentru energie 2024: Astazi, ultima zi in care romanii isi mai pot plati facturile la caldura si curent cu banii de la stat Vineri, 31 mai 2024, este ultima zi…

- Romanii care doresc sa iși asigure independența energetica și sa nu mai depinda de fluctuațiile prețurilor trebuie sa scoata din buzunar intre 10.000 de euro pentru un apartament de 60 mp și 25.600 de euro pentru o casa de 200 mp, arata un calcul facut, pentru Libertatea, de catre Nexo Group, care investește…

- O cutie de inghețata „premium“ a ajuns sa cote in Romania nu mai puțin de 70 de lei. Paradoxal, in același lanț e magazine din alte țari europene, unde și salariul minim este mult mai mare comparativ cu cel din Romania, costul aceluiași produs este de minimum doua ori mai ieftin.

- Croissantele, gogoșile și tortul de morcovi au fost cele mai cautate deserturi in 2023 de catre romani in perioada sarbatorilor pascale, transmite platforma de livrari Glovo. Cand vine vorba de comenzile de la restaurante in apropierea zilelor de Paște, in 2023 din clasamentul produselor populare au…

- Chiar daca suntem vorbitori nativi ai unei limbi, se intampla sa pronunțam greșit anumite cuvinte sau sa nu le știm sensul. Ajungem chiar sa credem ca așa este corect, fara sa ne dam seama ca facem o mare eroare. Așa este și in cazul cuvintelor petec sau petic, pe care unii dintre noi nici macar […]…

- Romanii trebuie sa știe ca data pana cand trebuie sa iși monteze repartitoare de caldura a fost modificata. Daca inițial ar fi trebuit sa fie montate pana pe data de era 15 aprilie, Guvernul a schimbat termenul prin OUG.