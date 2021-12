Căldura în Craiova, aproape 500 de lei la garsonieră, 1.000 de lei la două camere Scumpirea gigacaloriei incepe sa-i arda pe craioveni la buzunar. Saltul pretului unei gigacalorii de la 390 de lei la 462,11 de lei, incepand cu data de 1 noiembrie se resimte acum in facturile proprietarilor. Sunt primele facturi la caldura care vin cu pretul marit. Din aceasta cauza sunt craioveni care au de platit la caldura aproape 500 de lei pentru o garsoniera sau 1.000 de lei pentru un apartament cu doua camere. Craiovenii care au strans robinetul, in cazul in care au repartitoare, au de platit facturi mai mici la intretinere, dar „au facut frigul”, spun reprezentantii asociatiilor de proprietari.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

