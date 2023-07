Căldura face victime și în Sălaj Mai mulți salajeni au ajuns in ultimele zile la spital din cauza caldurii. Cele mai multe sunt persoane in varsta, hipertensive și cu probleme de obezitate. Printre persoanele care s-au simțit rau sunt mulți agricultori pe care canicula i-a prins muncind in gradina, in miezul zilei, atunci cand caldura e mai mare. Potrivit medicilor de la UPU – SMURD Zalau, salajenii cu boli circulatorii, varstnicii, dar și copiii trebuie sa evite ieșirile prelungite la pranz. Hidratarea este deosebit de importanta. In perioadele caniculare trebuie evitat consumul excesiv de alcool, cafea… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

