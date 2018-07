Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii unui oras din nordul statului american California au fugit vineri din calea flacarilor dupa ce un incendiu necontrolat s-a propagat rapid, a ars mai multe case si cladiri comerciale si a provocat...

- In anul 1683, armatele Imperiului Otoman au amenintat pentru ultima oara inima Europei. O armata uriasa a fost la un pas sa cucereasca Viena, capitala Imperiului Habsburgic, si sa patrunda catre vestul Europei. Lumea vest-europeana a fost salvata de interventia regelui polonez Jan Sobieski si a husarilor…

- Este vara vremii extreme în toata lumea. Luna aceasta, s-au înregistrat recorduri de caldura pe patru continente. Zeci de oameni au murit din cauza caniculei în Japonia, si alti zeci în Canada. Dincolo de Cercul Arctic sunt incendii de vegetatie, în timp ce în…

- Un urs se pare ca nu a mai suportat caldura ridicata din Altadena, California, și a decis sa faca o baie. Insa nu oriunde, ci intr-un jacuzzi aflat in curtea unei case. Ursul a fost surprins de proprietar in timp ce savura un pahar de margarita și a intrat in jacuzzi. Mark Hough, proprietarul casei,…

- Sute de case și firme din nordul Californiei au fost evacuate luni in urma unor incendii de vegetație care au avut loc in weekend și care amenințau sa se extinda din cauza vantului, forțandu-i pe localnici sa-și paraseasca locuințele, noteaza Associated Press, informeaza Mediafax.Incendiile…

- Fortele Navale Romane participa, in perioada 31 mai - 17 iunie, la exercitiul multinational BALTOPS 18, cel mai mare exercitiu de tip Joint din nordul Europei, cu 30 de infanteristi marini si doi ofiteri de stat major, potrivit unui comunicat de presa remis joi de Statul Major al Fortelor Navale.

- Premierul roman face gafa dupa gafa. Zilele trecute, anunta „reducerea democratiei”. Voia sa vorbeasca despre „birocratie”, dar nu i-a iesit din prima. Dar ce faceau alti europeni in vreme ce Dancila isi cauta cuvintele? - scrie europarlamentarul Cristian Preda pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Grindina a facut ravagii in vestul tarii, in timp ce la malul marii a fost vreme de plaja, duminica, 13 mai. Zilele acestea, furtunile lovesc brusc, iar apoi, se incalzeste ca-n zilele de vara. In Mehedinti, gradinile oamenilor au fost acoperite de gheata, insa la mare a fost o zi numai buna de plaja.…