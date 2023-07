Căldură extremă în România: 41 de grade la umbră, în weekend - ANM: Al treilea val de caniculă lovește săptămâna viitoare ANM: Temperaturi extreme in acest weekend, in Romania - Varful va fi sambata: 41 de grade Celsius la umbra Valul de caldura și disconfortul termic va persista indeosebi in partea de sud și in urmatoarele zile.Varful temperaturilor va fi inregistrat chiar in acest weekend cand vom avea in termometre 41 de grade Celsius, la umbra, a avertizat directorul general al .Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).„Sambata este posibil sa consemnam din nou valori ale temperaturilor maxime de 39-40, posibil izolat in extremitatea sudica a țarii, chiar 41 de grade Celsius la umbra.Indicele de disconfort… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

