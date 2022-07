Un val de "caldura extrema" afecteaza zeci de milioane de americani in acest weekend, fiind asteptate multe recorduri de temperatura in centru si nord-est, iar un incendiu de vegetatie se raspandeste alarmant in California, anunța news.ro.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.