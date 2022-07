Căldură extremă în Europa. Cea mai mare temperatură înregistrată vreodată în Marea Britanie. În Franța sunt peste 42 de grade Europa de Vest se confrunta cu temperaturi sufocante marți, pe masura ce valul de caldura feroce se extinde spre nord. In Franța și Marea Britanie au fost emise avertismente de caldura extrema, in timp ce nordul Spaniei a inregistrat luni temperaturi de 43 de grade Celsius. Incendiile din Franța, Portugalia, Spania și Grecia au forțat mii de oameni sa-și paraseasca locuințele. In Marea Britanie este cea mai fierbinte zi din toate timpurile, iar experții spun ca anumite parți ale Franței se confrunta cu o „apocalipsa de caldura”, scrie BBC. ACTUALIZARE 15:15 Mai multe orașe din Franța au inregistrat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

