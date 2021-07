Căldura extremă este doar începutul. Ce estimează cercetătorii? Creșterea temperaturii medii globale poate sa se produca mult mai rapid și sa cauzeze mai multe dezastre decat se prognozeaza in prezent, potrivit unei analize intocmite de 27 de oameni de știința din domeniul climatic, care fac parte din rețeaua World Weather Attribution (WWA). Analiza experților climatici a fost realizata in urma valului de caldura din nord-vestul Americii de Nord, care a afectat populația din SUA și Canada, iar concluzia principala este ca temperaturile caniculare record de aproape de 50 de grade Celsius de la sfarșitul lunii iunie ar fi fost „practic imposibila” fara schimbarile… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

- Creșterea temperaturii medii globale poate sa se produca mult mai rapid și sa cauzeze mai multe dezastre decat se prognozeaza in prezent, potrivit unei analize intocmita de 27 de oameni de știința din domeniul climatic, care fac parte din rețeaua World Weather Attribution (WWA). Analiza experților climatici…

- Peste 5.000.000 de oameni mor in fiecare an, in toata lumea, din cauza temperaturilor extreme, arata un studiu publicat in revista științifica Lancet Planetary Health, derulat pe parcursul a doua decenii și preluat de The Guardian . Cercetarea arata ca 9,4% dintre decesele produse le nivel mondial in…

- Peste 130 de incendii de vegetație – alimentate de fulgere – afecteaza vestul Canadei in urma unei val de caldura neobișnuit, relateaza BBC. Guvernul federal a anunțat ca va trimite avioane militare pentru a asista serviciile de urgența din Columbia Britanica care lupta sa controleze incendiile. La…

- O mie de oameni au fost evacuați din calea focului in provincia canadiana Columbia Britanica, in timp ce localitatea unde a fost inregistrata temperatura record de 49,5 grade Celsius, Lytton, a ars in proporție de 90 la suta. Intre timp, peste 500 de persoane au murit pina acum din cauza caniculei in…

- Aproximativ 70% din zapada poate fi salvata pe parcursul verii cu ajutorul invelisului de protectie ce functioneaza in mod similar unui parasolar amplasat pe geamul unei masini pentru a impiedica supraincalzirea.Deasupra ghetarului si inconjurata de varfuri uimitoare, o echipa desfasoara benzi de 5…

- Autoritatile din Columbia Britanica au inchis luni scolile si universitatile din cauza caldurii extreme, care a facut ca temperaturile sa atinga in timpul weekendului valori record pe plan national in aceasta provincie din vestul Canadei, o tara care este cunoscuta mai degraba pentru iernile sale…