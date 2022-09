Căldura din Canada i-a lăsat pe francezi fără condimentul favorit Un val de caldura in Canada – cel mai mare producator mondial de semințe de muștar – a provocat lipsa drastica a condimentului preferat al Franței: muștarul de Dijon. Condimentul favorit al Franței, muștarul de Dijon, este greu de gasit in aceasta perioada, iar pe rafturile supermarketurilor exista afișe care ii avertizeaza pe norocoșii care il mai gasesc ca pot cumpara o singura bucata, transm Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

